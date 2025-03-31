Аналитики подсчитали расходы на владение популярным белорусским кроссовером

НАПИ: за три года на содержание Belgee X70 придется потратить 1,5 млн рублей

За три года на владение кроссовером Belgee X70 придется потратить 1,5 млн рублей, информирует маркетинговое агентство НАПИ. Стоимость километра на Belgee X70 составит 24,7 рубля. За год набежит 495,5 тыс. рублей, за три года расход составит 1,49 млн рублей.

Belgee X70

В стоимость владения входят страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. Аналитики делали расчет на владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 20 тыс. км в год.

Цена Belgee X70 (ранее продавался в РФ как Geely Atlas Pro) начинается в РФ от 2,37 млн рублей с учетом скидок и акций.

Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомый седан Kia привезли в Россию, известны цены.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: НАПИ