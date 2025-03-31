Скидки на китайские машины достигли рекорда

Эксперт Мосеев: Скидки на китайские автомобили составляют уже 4 млн рублей

У дилеров китайских машин в России по состоянию на конец марта текущего года еще остались экземпляры 2022-2024 г. в., их можно купить с большими скидками, сообщил автоэксперт Олег Мосеев.

Например, бренд Aito снизил цены на комплектации 2023 года. Стоимость модели M5 в комплектации Ultimate 23PY снизилась на 1,3 млн рублей (с 6,5 млн до 5,2 млн рублей). Модель M7 в разных комплектациях стала доступнее на 1,5-1,6 млн рублей.

Марка BAIC снизила цены на комплектации 2024 года. Так, кроссовер X55 стал доступнее на 284-314,5 тыс. рублей. Модель X75 подешевела на 225,5-361,5 тыс. рублей.

Максимальный дисконт предусмотрен на автомобиль Hongqi EHS9 Executive 2022 года. Он вырос с 2 до 4 млн рублей. На все комплектации 2023 г. в. установлена скидка 3-4 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомый седан Kia привезли в Россию, известны цены.

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Источник: telegram-канал автоэксперта Олега Мосеева