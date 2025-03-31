Ограничение комиссий дилерам повысит стоимость машин

Эксперт Моржаретто: Ограничение доходов дилеров приведет к росту цен на автомобили

Введение законодательных ограничений на комиссионные вознаграждения дилеров при оформлении автокредитов приведет к подорожанию машин, считает автоэксперт Игорь Моржаретто. Это произойдет потому, что дилеры не смогут датировать продажи машин сопутствующими доходами, пояснил он.

Соответствующую инициативу выдвинул национальный автомобильный союз (НАС), предложив ЦБ уменьшить комиссию автодилеров за оформление в салонах автокредитов с 9 до 4%.

По словам эксперта, НАС выдвигал много здравых идей, но эта инициатива выглядит как предложение вернуться в прошлый век, во времена военного коммунизма. Моржаретто предположил, что поэтому, скорее всего, предложение организации останется нереализованным.

Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомый седан Kia привезли в Россию, известны цены.

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Источник: «АиФ»