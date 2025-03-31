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Ограничение комиссий дилерам повысит стоимость машин

Эксперт Моржаретто: Ограничение доходов дилеров приведет к росту цен на автомобили

Введение законодательных ограничений на комиссионные вознаграждения дилеров при оформлении автокредитов приведет к подорожанию машин, считает автоэксперт Игорь Моржаретто. Это произойдет потому, что дилеры не смогут датировать продажи машин сопутствующими доходами, пояснил он.

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Соответствующую инициативу выдвинул национальный автомобильный союз (НАС), предложив ЦБ уменьшить комиссию автодилеров за оформление в салонах автокредитов с 9 до 4%.

По словам эксперта, НАС выдвигал много здравых идей, но эта инициатива выглядит как предложение вернуться в прошлый век, во времена военного коммунизма. Моржаретто предположил, что поэтому, скорее всего, предложение организации останется нереализованным.

Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомый седан Kia привезли в Россию, известны цены.

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Источник: «АиФ»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 14
31.03.2025 
Фото:Depositphotos
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