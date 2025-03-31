Доля китайских машин в России составит 90%

«Автостат»: доля китайских автомобилей на рынке РФ в 2025 году вырастет до 90%

В России доля автобрендов из Китая продолжит расти и может в итоге составить 90% в 2025 году, прогнозирует глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он считает, что наибольшую популярность в России получат машины марок Belgee, Xcite, Tenet, Knewstar и «Москвич».

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев также считает, что в 2025-2026 годах китайских марок на российском рынке будет становиться больше. Он заметил, что сейчас их доля составляет 80% в импорте, по итогам 2025 года она подойдет к порогу 90%.

Глава департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов прогнозирует, что в ближайшие годы нынешняя доля китайских автомобильных марок в 60% останется на этом же уровне.

Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомый седан Kia привезли в Россию, известны цены.

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Источник: ТАСС