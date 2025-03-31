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Chevrolet Seeker
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179 л.с., автомат: новый доступный кроссовер Chevrolet теперь в России

В России появился в продаже новый кроссовер Chevrolet Seeker за ₽2,45 млн

Дилер из Севастополя предлагает новый бюджетный кроссовер Chevrolet Seeker, который привезли по параллельным каналам из КНР. Стоит автомобиль 2 450 000 руб.

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Предлагается Chevrolet Seeker с бензиновым мотором объемом 1,5 литра и мощностью 179 л.с. и вариатором. Привод передний.

Chevrolet Seeker
Chevrolet Seeker

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У автомобиля кожано-тканевый салон, есть бесключевой доступ, функция запуска двигателя с кнопки, полностью светодиодная оптика, два экрана диагональю 10,25 дюйма (один отведен под цифровую приборную панель, а второй под мультимедиа) и другое.

Аналогичный кроссовер за 2 800 000 рублей предлагает привезти под заказ фирма из Владивостока.

Chevrolet Seeker
Chevrolet Seeker

Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомый седан Kia привезли в Россию, известны цены.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Chevrolet
31.03.2025 
Фото:Chevrolet
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