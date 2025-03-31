179 л.с., автомат: новый доступный кроссовер Chevrolet теперь в России
В России появился в продаже новый кроссовер Chevrolet Seeker за ₽2,45 млн
Дилер из Севастополя предлагает новый бюджетный кроссовер Chevrolet Seeker, который привезли по параллельным каналам из КНР. Стоит автомобиль 2 450 000 руб.
Предлагается Chevrolet Seeker с бензиновым мотором объемом 1,5 литра и мощностью 179 л.с. и вариатором. Привод передний.
Chevrolet Seeker
У автомобиля кожано-тканевый салон, есть бесключевой доступ, функция запуска двигателя с кнопки, полностью светодиодная оптика, два экрана диагональю 10,25 дюйма (один отведен под цифровую приборную панель, а второй под мультимедиа) и другое.
Аналогичный кроссовер за 2 800 000 рублей предлагает привезти под заказ фирма из Владивостока.
Chevrolet Seeker
Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомый седан Kia привезли в Россию, известны цены.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: «Автоновости дня»
Фото:Chevrolet
31.03.2025
Фото:Chevrolet
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