Копирование допускается: будущие Hyundai получат экран в стиле Tesla

Hyundai анонсировала новую информационно-развлекательную систему Pleos

Новая информационно-развлекательная и операционная система следующего поколения Hyundai под названием Pleos будет выпущена во второй четверти 2026 года.

Дисплей Pleos от Hyundai

Она получит большой центральный экран, похожий на дисплей Tesla, но с добавлением кнопок и ручек, что будет отличать ее от решения конкурента. Это позволит избежать возможных проблем с модернизацией и апгрейдами на вторичном рынке.

Pleos был разработан как высокопроизводительная платформа, объединяющая чипы нового поколения, операционные системы для автомобилей, облачные технологии и системы управления автопарками.

Дисплей Tesla

В отличие от Tesla с ее информационно-развлекательной системой, Hyundai с Pleos стремится предоставить аналогичный опыт с возможностью «оттянуть» честь почитателей Tesla. Это может быть интересной альтернативой для покупателей, которые ищут технологически передовое решение, но не хотят приобретать электромобили Tesla.

Название Pleos происходит от греческого слова pleo, что означает «больше», и от аббревиатуры OS (операционная система), что подчеркивает стремление Hyundai предложить более технологичные решения в автомобилях.

В 2026 году система Pleos появится в 20 миллионах автомобилей Hyundai и до 2030 года охватит всю линейку. К тому времени компания также планирует внедрить автономное вождение уровня 2 и выше, используя комбинацию камер, радаров и искусственного интеллекта для улучшения безопасности и комфорта водителей.

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Источник: The Drive