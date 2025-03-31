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В аэропорту Шереметьево с апреля вырастут штрафы

С 1 апреля 2025 года в аэропорту Шереметьево меняются тарифы и правила парковки

С завтрашнего дня в аэропорту Шереметьево вступят в силу новые тарифы и правила пользования парковочными зонами. Основные изменения касаются штрафов за превышение лимита времени нахождения автомобиля на привокзальных площадках «Вылет» и «Прилёт».

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Теперь штраф за превышение времени в этих зонах составит 4000 рублей за каждый час, что на тысячу рублей больше, чем ранее (3000 рублей). Также за третий и последующие въезды в эти зоны в течение двух часов будет взиматься штраф в размере 4000 рублей за каждый час. В случае утери парковочного билета его восстановление обойдется в 4000 рублей.

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Водителям, которым необходимо больше времени для посадки или высадки пассажиров, рекомендуется воспользоваться официальными парковками Шереметьево. Они работают круглосуточно, оснащены автоматикой и видеонаблюдением, а также обеспечивают удобный доступ к терминалам через переходы.

Нововведения направлены на улучшение безопасности и предотвращение заторов на привокзальных площадях, которые входят в зону авиационной безопасности. Длительные остановки в этих зонах создают дополнительные риски для пассажиров и могут нарушать логистику аэропорта.

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С 22 марта в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский вступило в силу новое постановление Правительства Московской области, которое серьезно осложнило работу нелегальных таксистов. Теперь заказать такси там можно только по приложению в смартфоне или через специальные стойки. Постановление запрещает нелегальным таксистам подходить ближе 30 метров к любым постройкам на территории аэропорта.

Источник: Шереметьево/Telegram

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Алексеева Елена
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 9
31.03.2025 
Фото:Wikimedia
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