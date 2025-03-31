1079 л.с., 350 км/ч, до «сотни» за 2,5 секунды: подробности о новом спорткаре

Компания Aston Martin вывела гиперкар Valhalla на финальные тесты

Компания Aston Martin отчиталась о финальных испытаниях нового гиперкара Valhalla на дорогах в Великобритании и испытательном полигоне под Барселоной. Всего планируется выпустить 999 таких автомобилей, производство начнется во втором квартале 2025 года.

На испытаниях проводилась доводка активной аэродинамики, рулевого управления, тормозной системы и подвески. Пилотировал спорткар победитель гонок в Ле-Мане и заводской пилот марки Даррен Тернер.

Aston Martin Valhalla

Aston Martin Valhalla стала первой серийной моделью марки с подключаемой гибридной силовой установкой и первой, которая может передвигаться на чистом электричестве. Под капотом гиперкара 4-литровый двигатель V8 с двумя турбинами и 8-ступенчатый робот с двумя сцеплениями, в корпус которого встроен электромотор. Еще два электромотора расположены на передней оси и обеспечивают работу полноприводной системы.

Aston Martin Valhalla

Максимальная мощность авто равна 1079 л.с. (1100 Нм). Максимальная скорость составляет 350 км/ч, ускорение до первой «сотни» занимает 2,5 секунды. На чистом электричестве максимальная скорость гиперкара составляет 130 км/ч.

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Источник: Aston Martin