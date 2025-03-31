У автомобилей Honda нашли массовую проблему

У 2 млн машин брендов Honda и Acura обнаружили опасную проблему с двигателем

У машин брендов Honda и Acura обнаружена новая массовая проблема, у которой пока нет решения. В «группе риска» оказались более 2 млн авто с системой «старт-стоп», их моторы могут не перезапуститься после остановки.

Причины выясняет, в том числе, и американское Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA). На систему «старт-стоп» Honda и Acura было получено 1348 жалоб. Люди сообщают об авариях, пожарах и травмах из-за того, что мотор не запускался после полной остановки.

Сначала эту проблему обнаружили у кроссовера Honda Pilot в версии 2016–2019 гг. в. с 3,5-литровым мотором V6 и 9-ступенчатой АКП. Позже к нему присоединились Honda Passport, Honda Ridgeline, а также Acura TLX и MDX.

Предложенные Honda меры в виде обновления программного обеспечения и замены стартера с реле проблему не решили. Автовладельцам пока предлагается отключить систему «старт-стоп» вручную.

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Источник: 110km.ru