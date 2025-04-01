Эти автобренды могут вернуться в Россию быстрее других
«Коммерсантъ» назвал пять автобрендов, которые вернутся на рынок РФ
У премиальных брендов больше шансов на быстрое возобновление продаж на рынке РФ, чем у массовых, им будет проще перезапустить деятельность в России, чем массовым маркам, пишет «Ъ».
Причина в том, что сумма утилизационного сбора в премиальном сегменте не так важна для финальной стоимости. Клиенты по-прежнему здесь ценят имидж, недоступный «китайцам».
По мнению «Ъ», поэтому у BMW, Mercedes-Benz, Lexus, Range Rover и Porsche больше шансов на быстрое возобновление работы на рынке России.
Ранее «За рулем» сообщал, что коэффициент по ОСАГО за безаварийное вождение изменится в России.
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Источник: «Коммерсантъ»
Фото:ТАСС/ Вадим Жернов
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01.04.2025
Фото:ТАСС/ Вадим Жернов
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