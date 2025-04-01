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Назначена дата мотофестиваля в Москве

В Москве 26 апреля состоится открытие мотофестиваля, посвященное 80-летию Победы

Мотосезон 2025 года официально откроется 26 апреля, когда состоится 12-й ежегодный мотофестиваль. В прошлом году на мероприятие собрались более 15 тысяч мотолюбителей, и в этом году ожидается не меньший интерес.

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Гостям предложат как привычные традиционные мероприятия, так и новые захватывающие развлечения.

Программа фестиваля, результаты жеребьевки и маршрут будут опубликованы позже. Для участников подготовлены различные интерактивы, чтобы скрасить ожидание старта.

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Мотофестиваль пройдет на смотровой площадке Воробьевых гор с 10:00 до 18:00. Начало сбора в 10:00, старт запланирован на 12:00.

Колонна мотобайков будет двигаться против часовой стрелки по Садовому кольцу.

Принять участие в заезде могут все владельцы мотоциклов.

С 17 апреля 2025 года для мотоциклов стоимость полиса ОСАГО будет зависеть от мощности двигателя и стажа водителей, как для автомобилей. Подробнее — в нашей публикации.

Источник: ТАСС

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Алексеева Елена
Фото:Владимир Гердо/ТАСС
Количество просмотров 34
01.04.2025 
Фото:Владимир Гердо/ТАСС
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