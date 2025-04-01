Назначена дата мотофестиваля в Москве
Мотосезон 2025 года официально откроется 26 апреля, когда состоится 12-й ежегодный мотофестиваль. В прошлом году на мероприятие собрались более 15 тысяч мотолюбителей, и в этом году ожидается не меньший интерес.
Гостям предложат как привычные традиционные мероприятия, так и новые захватывающие развлечения.
Программа фестиваля, результаты жеребьевки и маршрут будут опубликованы позже. Для участников подготовлены различные интерактивы, чтобы скрасить ожидание старта.
Мотофестиваль пройдет на смотровой площадке Воробьевых гор с 10:00 до 18:00. Начало сбора в 10:00, старт запланирован на 12:00.
Колонна мотобайков будет двигаться против часовой стрелки по Садовому кольцу.
Принять участие в заезде могут все владельцы мотоциклов.
С 17 апреля 2025 года для мотоциклов стоимость полиса ОСАГО будет зависеть от мощности двигателя и стажа водителей, как для автомобилей. Подробнее — в нашей публикации.
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Источник: ТАСС