Водителям центральных регионов дали совет насчет смены зимней резины

Эксперт Ракитин: москвичам не стоит спешить со сменой зимней резины

Главред автомобильного издания Quto Максим Ракитин посоветовал водителям центральных регионов РФ пока не переобуваться, напомнив об опасности поздних заморозков и черного льда.

В Подмосковье еще возможны небольшие морозы, а летняя резина не сохраняет эластичность при низких температурах. Черный лед, который образуется при перепадах температур, делает дорогу незаметно скользкой, пояснил эксперт.

Он рекомендует дождаться стабильного потепления и проверить прогноз на неделю, прежде чем менять резину на летнюю.

Водителям из ЦФО, Урала и Сибири Ракитин советует сохранять осторожность. Но это не касается южных регионов, где погода уже стабилизировалась.

Ранее «За рулем» сообщал, что коэффициент по ОСАГО за безаварийное вождение изменится в России.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: «Лента.ру»