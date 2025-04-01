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Водителям центральных регионов дали совет насчет смены зимней резины

Эксперт Ракитин: москвичам не стоит спешить со сменой зимней резины

Главред автомобильного издания Quto Максим Ракитин посоветовал водителям центральных регионов РФ пока не переобуваться, напомнив об опасности поздних заморозков и черного льда.

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В Подмосковье еще возможны небольшие морозы, а летняя резина не сохраняет эластичность при низких температурах. Черный лед, который образуется при перепадах температур, делает дорогу незаметно скользкой, пояснил эксперт.

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Он рекомендует дождаться стабильного потепления и проверить прогноз на неделю, прежде чем менять резину на летнюю.

Водителям из ЦФО, Урала и Сибири Ракитин советует сохранять осторожность. Но это не касается южных регионов, где погода уже стабилизировалась.

Ранее «За рулем» сообщал, что коэффициент по ОСАГО за безаварийное вождение изменится в России.

Источник: «Лента.ру»

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Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 31
01.04.2025 
Фото:АГН «Москва»
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