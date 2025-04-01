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К апрелю в России подешевели автомобили трех марок

«Автостат»: бренды Solaris, Evolute и Exeed снизили цены на свои авто в марте

В России с 16 по 31 марта текущего года цены на новые автомобили изменились у трех брендов. Кросс-хэтчбек Solaris KRX в комплектации Prestige стал доступнее на 18 тыс. рублей (-0,7%). Его стоимость составила 2,45 млн рублей вместо прежних 2,46 млн рублей.

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Evolute i-Pro стал дешевле на 360 тыс. рублей (-12,6%), и стоит сейчас 2,49 млн рублей против прежних 2,85 млн рублей.

Марка Exeed снизила цены на две модели. Внедорожник VX стал доступнее на 350 тыс. рублей (- 5,6%, цена 5,94 млн рублей). Кроссовер RX стал доступнее на 100 тыс. рублей (-1,8%) только в комплектации Flagship (5,39 млн рублей).

Ранее «За рулем» сообщал, что коэффициент по ОСАГО за безаварийное вождение изменится в России.

Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / xb100
Количество просмотров 18
01.04.2025 
Фото:freepik / xb100
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