Бьются за клиентов: эти необычные подарки дилеры предлагают за покупку машины

За покупку нового автомобиля дилеры стали предлагать мешок муки и чан раков

Дилеры предлагают различные необычные подарки для роста продаж автомобилей. Так, дилер из Барнаула дает за покупку китайского авто мешок сахара или муки на выбор. Один из автосалонов в Ростове-на-Дону предлагает в качестве подарка при оформлении сделки чан донских раков.

Таким образом компании хотят выделиться на фоне конкурентов и предложить нечто необычное взамен традиционной скидки.

Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин рассказал, что дилеры также предлагают клиентам уникальные аксессуары, например кожаные чехлы на сиденья, премиальные коврики или мультимедийные системы. Ранее при покупке машины могли презентовать мелкую бытовую технику.

Директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский рассказал, что клиенты некоторых салонов могут получить сертификат на недельный отпуск для двоих на море. При приобретении некоторых электрокаров дилеры дарят зарядные станции, русификацию интерфейса или комплект зимней резины.

По словам директора департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николая Иванова, сейчас клиентов также привлекают скидками в размере от 100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей. А на автомобили марки Voyah скидки достигают 1 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что коэффициент по ОСАГО за безаварийное вождение изменится в России.

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Источник: «Российская газета»