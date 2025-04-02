Легендарный Mercedes-Benz S-класса без пробега появился в продаже: дорого
В РФ продают раритетный Mercedes-Benz S-Class почти без пробега за ₽13,5 млн
В России в продаже появился легендарный Mercedes-Benz S-Class в кузове W126 (модель S300). В российской столице предлагается экземпляр 1988 г. в. с пробегом всего 656 километров.
Mercedes-Benz S-Class W126
Уточняется, что двигатель и коробка передач машины были полностью восстановлены. Стоимость автомобиля составляет 13,5 млн рублей.
Mercedes-Benz S-Class W126
Седан оснащен 3,0-литровым мотором мощностью 180 л.с., АКП. Салон отделан бежевым велюром с деревянными вставками и укомплектован электрорегулировками сидений с памятью и панорамным люком.
Ранее «За рулем» сообщал, что коэффициент по ОСАГО за безаварийное вождение изменится в России.
Mercedes-Benz S-Class W126
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: Авито
Фото:Авито
16
02.04.2025
Фото:Авито
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