Легендарный Mercedes-Benz S-класса без пробега появился в продаже: дорого

В РФ продают раритетный Mercedes-Benz S-Class почти без пробега за ₽13,5 млн

В России в продаже появился легендарный Mercedes-Benz S-Class в кузове W126 (модель S300). В российской столице предлагается экземпляр 1988 г. в. с пробегом всего 656 километров.

Mercedes-Benz S-Class W126

Уточняется, что двигатель и коробка передач машины были полностью восстановлены. Стоимость автомобиля составляет 13,5 млн рублей.

Mercedes-Benz S-Class W126

Седан оснащен 3,0-литровым мотором мощностью 180 л.с., АКП. Салон отделан бежевым велюром с деревянными вставками и укомплектован электрорегулировками сидений с памятью и панорамным люком.

Ранее «За рулем» сообщал, что коэффициент по ОСАГО за безаварийное вождение изменится в России.

Mercedes-Benz S-Class W126

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Источник: Авито