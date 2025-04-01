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В России восемь марок снизили цены на новые...

За месяц в России подешевели машины восьми брендов

В России восемь марок снизили цены на новые автомобили в марте

На фоне общего снижения продаж в феврале автосалоны и импортеры начали резко снижать цены на транспорт. В марте с большими скидками можно было купить машины восьми марок.

Цены кроссоверов Dongfeng 580 и DFSK ix5, а также пикапов DF6, корректировались в марте дважды, в итоге их стоимость практически вернулась к уровню 2022 года.

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Также в марте дважды снижали цены на электромобили Evolute российского производства. Так, кроссоверы i-Sky и i-Jet подешевели сразу на 1 млн и 1 млн 145 тысяч рублей соответственно, позднее была скорректирована стоимость седана i-Pro (-360 тысяч рублей). Однако при этом автопроизводитель уменьшил прямую скидку, поэтому сэкономить можно только 78,5 тысяч рублей.

BAIC на 102–128 тысяч снизил цены на X35 в начале месяца, позднее дополнительные скидки были введены на все модели марки, а в зависимости от модели и комплектации, автомобили подешевели на 50–385 тысяч рублей. Автомобили бренда Kaiyi стали доступнее на 573-951 тысячи рублей.

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После того, как концерн Geely пересмотрел базовую стоимость и размер выгоды на продукцию своих суббрендов, авто марки стали доступнее на символические 1,2–4,2 тысячи рублей. Автомобили Belgee стали дешевле на 50 тысяч рублей, а скидка на машины бренда Knewstar увеличилась на 60 тысяч рублей.

Кросс-купе Exeed RX стал доступнее на 100 тысяч рублей, а флагман VX, который в начале марта в обеих версиях подорожал на 150-240 тыс. рублей, в них же через несколько дней стал дешевле на 350 тыс. рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что коэффициент по ОСАГО за безаварийное вождение изменится в России.

Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 33
01.04.2025 
Фото:freepik / senivpetro
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