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В России создали трансформер – квадроцикл и снегоход в одном

На выставке «Мотовесна» представят российский квадроцикл-трансформер KwadrX

На выставке «Мотовесна», которая пройдет с 4 по 6 апреля в Москве, компания «Северный Технопарк» из Череповца представит необычную технику для любителей активного отдыха. Собственная разработка компании KwadrX позиционируется как трансформер: зимой ее можно использовать как снегоход, а летом – как квадроцикл.

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Для трансформации используются съемные комплекты – на передней оси, в зависимости от сезона, могут находиться два колеса или две лыжи, а на задней ведущей – два колеса или снегоходная гусеница. Кроме того, на машине меняется лобовой обтекатель, а в варианте квадроцикла корпус дополняется крыльями.

KwadrX выпускается с двумя вариантами двигателя – 500 куб. см (20 л.с.) и 700 куб. см (30 л.с.) – и в зависимости от этого цена составляет 490 тысяч или 590 тысяч рублей.

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Впервые трансформер показали 19 марта на городской презентации в Череповце, а 4 апреля на «Мотовесне» ожидается большая российская премьера этой машины. KwadrX входит в состав машиностроительного холдинга «Северный технопарк», который является крупным производителем оборудования в различных сферах. Основные области – универсальные снегоболотоходы, сваебойное оборудование, комплектующие для техники специального назначения.

Источник: Стройматик, Мотовесна, Агентство городского развития Череповец, Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 31
02.04.2025 
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