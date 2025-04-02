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В России появился новый доступный кроссовер Chevrolet: известна цена

В РФ появились в продаже новые кроссоверы Chevrolet Trax по цене от 2 млн рублей

В Россию продолжают поставлять компакт-кроссоверы Chevrolet Trax по параллельным каналам, стоимость начинается от 2,015 млн рублей. За столько компания из Владивостока готова поставить машину «под ключ» из Китая.

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Это будет серебристый автомобиль в комплектации RS с двухзонным климат-контролем, двумя крупными дисплеями цифровой приборки и мультимедиа, мультирулем и так далее.

При этом уточняется, что в стоимость Chevrolet Trax входит не коммерческий, а льготный утильсбор, который оформляется на физлицо. То есть, автомобиль нельзя будет перепродать в течение года, иначе придется выплатить коммерческий утильсбор в размере 667,5 тыс. рублей.

Chevrolet Trax
Chevrolet Trax

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Другая фирма из Владивостока продает Trax в более скромной комплектации (не RS) за 2,225 млн рублей, и тоже с условием льготного утильсбора.

С коммерческим утильсбором авто в комплектации RS предлагают другие компании из Владивостока и Находки за 2,98 и 2,89 млн рублей соответственно.

Chevrolet Trax оснащен 1,2-литровым турбомотором мощностью 137 л.с., 6-ступенчатой АКП, привод передний.

Chevrolet Trax
Chevrolet Trax

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли надежный и доступный седан Volkswagen.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 11
02.04.2025 
Фото:Chevrolet
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