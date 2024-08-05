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В России в продаже появился бюджетный компакт-кроссовер с АКП

На авторынке РФ появился кроссовер Chevrolet Trax по цене от 2,2 млн рублей

В России стартовали продажи компакт-кроссовера Chevrolet Trax по цене 2,2 млн рублей, модель привезли в нашу страну по схеме параллельного импорта.

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Trax – это компактный кроссовер, его длина составляет 4537 мм, а размер колесной базы – 2700 мм. Своими габаритами автомобиль немного больше Chery Tiggo 7 Pro Max, а по межступичному расстоянию почти сопоставим с моделью Tiggo 8, но при этом уступает размерами Kia Sorento.

Chevrolet Trax
Chevrolet Trax

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Силовой агрегат представлен турбодвигателем объемом 1,2 литра, он работает в паре с автоматической коробкой передач. На рынке Китая автомобиль предлагается с турбодвигателем объемом 1,5 литра отдачей 184 л.с. и вариатором, привод - передний.

В салоне – аналоговая панель приборов, в КНР во всех комплектациях у этого Chevrolet цифровая панель. Есть медиасистема диагональю 10,25 дюйма, кондиционер, электростеклоподъемники, мультируль, круиз-контроль. Интерьер салона выполнен из ткани.

Chevrolet Trax
Chevrolet Trax

Цена конкретно этой модели 2,2 млн рублей, при этом в объявлении говорится, что на кузове есть мелкие повреждения. За эту сумму в России можно купить новый, но более компактный GAC GS3, а также Chery Tiggo 4 Pro и Changan CS35 Plus.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: rg.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 25352
05.08.2024
Фото:Chevrolet
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