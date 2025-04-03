Цена ниже 2 млн рублей: эти популярные кроссоверы приятно подешевели

В России бренд Belgee снизил цены на кроссоверы X50 и X70

В России началась акция на кроссоверы Belgee. Цены на модели X50 и X70 снизили с 1 апреля. Теперь Belgee X50 2024 г. в. в комплектации Active можно приобрести за 1 999 990 рублей при условии сдачи старого автомобиля в трейд-ин. Максимальная скидка составляет 480 000 рублей.

Belgee X50

Для машин 2025 г. в. размер дисконта достигает 250 000 рублей, а цены стартуют от 2 229 990 рублей.

Среднеразмерный кроссовер Belgee X70 2025 г. в. доступен со скидкой до 350 000 рублей. Переднеприводная версия стоит от 2 475 990 рублей, а полноприводная с системой «мягкого» гибрида – от 2 771 190 рублей. Машины 2024 г. в. обойдутся дешевле: от 2 375 990 рублей за передний привод и от 2 671 190 рублей за полный.

Belgee X70

Для покупателей автомобилей марки кредитная ставка начинается от 0,01% годовых при первоначальном взносе от 20% на срок до трех лет. При взносе от 80% срок кредита может увеличиться до 7 лет.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли надежный и доступный седан Volkswagen.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: пресс-служба Belgee