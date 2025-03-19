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Появился новый способ выгодно купить популярные машины белорусской сборки

На Wildberries стартовали продажи новых автомобилей Belgee

На Wildberries начались продажи белорусских автомобилей Belgee. Теперь они доступны для покупки онлайн и по фиксированной цене, которая точно не изменится после оплаты.

Забрать купленный автомобиль можно после 100-процентной предоплаты из ближайшего дилерского центра Belgee или согласовать доставку по указанному адресу.

Belgee X50
Belgee X50

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Покупка осуществляется с помощью банковской карты, привязанной к профилю пользователя на маркетплейсе, что является дополнительным удобством для тех, кто не планирует пользоваться программой трейд-ин или брать кредит.

При покупке машины онлайн можно рассчитывать на дополнительную выгоду без специальных условий.

Уточняется, что опция будет распространяться на различные российские регионы. В приложении Wildberries будут доступны локальные предложения от официальных дилеров, география и доступность которых могут меняться в зависимости от наличия того или иного автомобиля на складе.

Ранее «За рулем» сообщал, что седан и кроссоверы российской сборки резко подешевели, цены начинаются от ₽1,35 млн.

Источник: пресс-служба Belgee

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Ушакова Ирина
Фото:Belgee
Количество просмотров 19
19.03.2025 
Фото:Belgee
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