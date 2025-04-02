У проданных в России Toyota Land Cruiser 300 нашли серьезную неисправность

Российское подразделение Toyota отзывает Land Cruiser 300 для замены моторов

Российское подразделение Toyota отзовет в России внедорожники Land Cruiser 300 из-за неисправности в моторах, информирует пресс-служба бренда. Под капотом авто, попавших под отзыв, двигатели V35A.

В этих агрегатах давление на коренные подшипники двигателя таково, что, если остатки механической обработки прилипают к подшипникам и мотор продолжает работать при повышенных нагрузках, то со временем может произойти отказ подшипников. Это может привести к остановке двигателя, пояснили в пресс-службе компании.

Toyota Land Cruiser 300

Сообщается, что на автомобилях, выпущенных с 26 апреля 2021 года по 08 февраля 2022 года, заменят моторы. Для владельцев неисправность устранят бесплатно.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли надежный и доступный седан Volkswagen.

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Источник: пресс-служба Toyota