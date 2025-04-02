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У проданных в России Toyota Land Cruiser 300 нашли серьезную неисправность

Российское подразделение Toyota отзывает Land Cruiser 300 для замены моторов

Российское подразделение Toyota отзовет в России внедорожники Land Cruiser 300 из-за неисправности в моторах, информирует пресс-служба бренда. Под капотом авто, попавших под отзыв, двигатели V35A.

В этих агрегатах давление на коренные подшипники двигателя таково, что, если остатки механической обработки прилипают к подшипникам и мотор продолжает работать при повышенных нагрузках, то со временем может произойти отказ подшипников. Это может привести к остановке двигателя, пояснили в пресс-службе компании.

Toyota Land Cruiser 300
Toyota Land Cruiser 300

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Сообщается, что на автомобилях, выпущенных с 26 апреля 2021 года по 08 февраля 2022 года, заменят моторы. Для владельцев неисправность устранят бесплатно.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли надежный и доступный седан Volkswagen.

Источник: пресс-служба Toyota

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 8
02.04.2025 
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!
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