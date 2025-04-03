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Машины с пробегом сильно подешевеют: раскрыты причины

«Автостат»: подержанные автомобили в РФ подешевеют на 10% из-за снижения спроса

В России в случае падения спроса могут подешеветь б/у автомобили, предположил коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

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Снижение цен возможно примерно на 5-10% в зависимости от сегмента и конкретного региона. Такого рода изменения будут происходить постепенно и зависеть от конкретных рыночных условий, пояснил эксперт.

В феврале текущего года в России приобрели 397,1 тыс. б/у авто, это на 0,6% ниже результата годичной давности.

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Наибольшей популярностью в подержанном сегменте пользовался седан Lada 2107. Первое место по продажам на вторичке модель занимает с февраля прошлого года. На втором месте по популярности Lada 2114 «Самара-2», на третьем находится Kia Rio.

По информации «Автостата», средняя цена б/у легковой машины в феврале составила 1,48 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что Россию привезли надежный и доступный седан Volkswagen.

Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 4
03.04.2025 
Фото:Depositphotos
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