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В России начались продажи экономичного Lada Largus

АВТОВАЗ открыл продажи битопливного Lada Largus CNG стоимостью от ₽1,52 млн

Начались продажи Lada Largus в двухтопливной модификации CNG. Стоимость универсала и фургона с учетом госсубсидии и спецпрограмм составит от 1,69 млн и 1,52 млн рублей соответственно.

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Lada Largus в двухтопливной модификации CNG
Lada Largus в двухтопливной модификации CNG

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Производство битопливного Largus приостановили с 2021 года. Автомобиль в такой модификации может работать как на бензине, так и на природном газе (метане), который закачивается в три стальных баллона общим объемом около 90 л.

Работа на газе позволяет в 2,5 раза уменьшить расходы на топливо. Уточняется, что при полной заправке модель обладает запасом хода свыше 1 тыс. км.

Lada Largus в двухтопливной модификации CNG
Lada Largus в двухтопливной модификации CNG

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В обновленной модификации баллоны находятся под полом кузова, благодаря чему полностью сохраняется и объем багажника, и штатный 50-литровый бензобак. У баллонов есть дополнительная защита в виде металлического кожуха, а также специальные клапаны, автоматически перекрывающие подачу газа в случае аварии.

Под капотом авто 16-клапанный мотор объемом 1,6 л и 5-ступенчатая МКП. У автомобиля есть фронтальные подушки безопасности, подогрев передних сидений, обогрев ветрового стекла и наружных зеркал, кондиционер, парктроник, камера заднего вида, круиз-контроль и прочие опции.

Ранее «За рулем» сообщал, что Россию привезли надежный и доступный седан Volkswagen.

Источник: пресс-служба АВТОВАЗа

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 12
03.04.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Largus (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Largus  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Вестимость, подвеска
Недостатки:
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Комментарий:
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .
+27