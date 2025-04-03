В России начались продажи экономичного Lada Largus
Начались продажи Lada Largus в двухтопливной модификации CNG. Стоимость универсала и фургона с учетом госсубсидии и спецпрограмм составит от 1,69 млн и 1,52 млн рублей соответственно.
Производство битопливного Largus приостановили с 2021 года. Автомобиль в такой модификации может работать как на бензине, так и на природном газе (метане), который закачивается в три стальных баллона общим объемом около 90 л.
Работа на газе позволяет в 2,5 раза уменьшить расходы на топливо. Уточняется, что при полной заправке модель обладает запасом хода свыше 1 тыс. км.
В обновленной модификации баллоны находятся под полом кузова, благодаря чему полностью сохраняется и объем багажника, и штатный 50-литровый бензобак. У баллонов есть дополнительная защита в виде металлического кожуха, а также специальные клапаны, автоматически перекрывающие подачу газа в случае аварии.
Под капотом авто 16-клапанный мотор объемом 1,6 л и 5-ступенчатая МКП. У автомобиля есть фронтальные подушки безопасности, подогрев передних сидений, обогрев ветрового стекла и наружных зеркал, кондиционер, парктроник, камера заднего вида, круиз-контроль и прочие опции.
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Источник: пресс-служба АВТОВАЗа