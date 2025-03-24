Стартовал выпуск Lada Largus в новой комплектации: известна цена
АВТОВАЗ начал выпуск универсала Lada Largus в новом исполнении Comfort. Исполнение Classic Plus сняли с производства. В новой комплектации авто стоит 1,71 млн рублей (на 5 тыс. рублей дороже Classic Plus).
При этом для Largus Comfort не предусмотрено возможности выбора двигателя: безальтернативно 1,6-литровый мотор мощностью 90 л.с. в сочетании с МКП 5.
Однако опций у исполнения Comfort больше, чем у Classic Plus: есть натяжная полка в багажнике, регулировка кресла водителя по высоте, трехуровневый подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал. При этом уточняется, что 7-местный салон можно получить лишь за доплату в 50 тыс. рублей.
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Источник: Автоновости дня