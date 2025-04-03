Правила проверки на алкоголь и наркотики ужесточат: что изменится для водителей

Эксперт Корнев рассказал, что изменится с ужесточением проверки на опьянения

Процедуру медицинского освидетельствования могут изменить с 1 сентября 2025 года. Внести поправки в существующий регламент предложили чиновники Минздрава. Новые условия касаются только проверки у врача в стационарном медучреждении или передвижном пункте, а не сотрудником ГИБДД у дороги.

Минздрав предлагает разрешить забирать кровь и мочу на проверку у тяжелораненых в ДТП людей с признаками отравления наркотическими средствами. При этом анализы будут храниться неделю, доступные для дополнительной проверки.

Медицинское заключение, подтверждающее отказ человека от освидетельствования, планируется выносить при отказе от проведения осмотра врачом или от любого другого лабораторного исследования, а также при фальсификации выдоха или образца биологического материала.

Временной интервал между заборами выдыхаемого воздуха увеличен с 15–20 минут до 25 минут. Для забора анализов мочи сейчас временных ограничения нет. Новый же проект ограничивает время для этого анализа 60 минутами, иначе придется сдавать кровь. Сделано это специально для водителей, которые принципиально не хотели сдавать мочу на проверку, чтобы не попасться на запрещенных веществах. При обязательном анализе крови такое проделать не получится.

Комментарий эксперта

Александр Корнев, руководитель Управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг:

– В целом для законопослушных водителей ничего не меняется. В том числе для принимающих разрешенные к обороту медикаменты. В 2022 году Конституционный суд запретил наказывать за это, но до момента, пока поправки с перечнем запрещенных лекарств не вступят в силу, а их до сих пор готовят.

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