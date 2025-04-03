#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Бывший завод Toyota в Петербурге сменил владельца
3 апреля
Бывший завод Toyota в Петербурге сменил владельца
Ответственная за экс-завод Toyota компания...
Honda CR-V
3 апреля
Знакомый и надежный японский кроссовер вернулся в РФ по доступной цене
В России в продаже появились кроссоверы Honda...
Toyota готовится вернуть поставки автомобилей в Россию
3 апреля
Toyota готовится вернуть поставки автомобилей в Россию
Компания Toyota зарегистрировала в РФ новый...

Toyota готовится вернуть поставки автомобилей в Россию

Компания Toyota зарегистрировала в РФ новый портал для операционной деятельности

Компания Toyota впервые с момента введения санкций в 2022 году зарегистрировала в России новый портал для ведения операционной деятельности, информирует Telegram-канал No Limits.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Внутренний рабочий портал сети «Экстранет» для ведения операционной деятельности зарегистрировала «дочка» Toyota Motor Europe – российское представительство ООО «Тойота Мотор».

Рекомендуем
Есть ли конкуренты у 10-летней Camry (и почему ее так любят в России)

Источник канала со ссылкой на собеседников пояснил, что схожую сеть «Экстранет» Toyota обычно использует для контроля логистических операций при поставках машин. Также такие порталы могут использовать официальные дилеры для планирования и заказа поставок автотранспорта.

Ранее «За рулем» сообщал, что Россию привезли надежный и доступный седан Volkswagen.

Источник: Telegram-канал No Limits

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 8
03.04.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0