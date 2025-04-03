Toyota готовится вернуть поставки автомобилей в Россию

Компания Toyota зарегистрировала в РФ новый портал для операционной деятельности

Компания Toyota впервые с момента введения санкций в 2022 году зарегистрировала в России новый портал для ведения операционной деятельности, информирует Telegram-канал No Limits.

Внутренний рабочий портал сети «Экстранет» для ведения операционной деятельности зарегистрировала «дочка» Toyota Motor Europe – российское представительство ООО «Тойота Мотор».

Источник канала со ссылкой на собеседников пояснил, что схожую сеть «Экстранет» Toyota обычно использует для контроля логистических операций при поставках машин. Также такие порталы могут использовать официальные дилеры для планирования и заказа поставок автотранспорта.

Ранее «За рулем» сообщал, что Россию привезли надежный и доступный седан Volkswagen.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Telegram-канал No Limits