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Эти кроссоверы и внедорожники больше всего любят россияне

«Автостат» назвал самые распространенные кроссоверы и внедорожники в России

На начало текущего года в России насчитывалось 14,11 млн зарегистрированных кроссоверов и внедорожников. Машины этого сегмента составляют треть (29,7%) всего российского автопарка, согласно итогам исследования аналитического агентства «Автостат».

Лидирует по массовости сегмент легковых автомобилей B-класса – 18,51 млн штук, 39%.

Lada Niva Legend
Lada Niva Legend

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Самыми часто встречающимися марками в сегменте SUV стали Lada (1,33 млн шт.), Toyota (1,27 млн шт.), Nissan (1,1 млн шт.), Hyundai (934 тыс. шт.) и Kia (773 тыс. шт.). Всего на эти бренды приходится около 40% всех зарегистрированных кроссоверов и внедорожников в РФ.

Среди моделей по популярности лидирует внедорожник Lada Niva Legend / 4×4: на начало 2025 года в стране на учете стояло чуть более 1 млн таких машин. Далее следуют Chevrolet Niva (636 тыс. шт.), Toyota RAV4 (522 тыс. шт.), Renault Duster (495 тыс. шт.) и Nissan X-Trail (372 тыс. шт.).

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

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32,8% автомобилей сегмента SUV в России – японских марок. У российских, корейских и китайских кроссоверов и внедорожников по 13-14%. 10,3% рынка занимают немецкие марки.

Ранее «За рулем» сообщал, что Россию привезли надежный и доступный седан Volkswagen.

Lada Niva Legend
Chevrolet Niva
Toyota RAV4
Renault Duster
Nissan X-Trail
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Источник: Автостат

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ | Производители
Количество просмотров 18
04.04.2025 
Фото:АВТОВАЗ | Производители
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