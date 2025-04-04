Ездить на старых шинах опасно, и вот почему

Николай Погуляев: изношенные покрышки увеличивают расход топлива

Езда на старых шинах представляет собой серьёзную опасность по нескольким причинам. Николай Погуляев, владелец автосервиса Fit Service, пояснил, что изношенные покрышки значительно увеличивают тормозной путь.

Когда глубина протектора становится слишком маленькой, сцепление с дорогой ухудшается. Например, на мокрой дороге автомобиль с новыми шинами при скорости 80 км/ч остановится за 40 метров, а с изношенными – за 60 и более.

Старые шины плохо отводят воду, что увеличивает риск аквапланирования. Изношенные дренажные канавки не справляются с выводом воды из пятна контакта, что может привести к потере сцепления и, как следствие, потере управления. Даже на сухом асфальте изношенные шины ухудшают управляемость автомобиля: маневры становятся опаснее, сцепление в поворотах ослабевает, а водителю сложнее контролировать машину.

Если на шинах есть повреждения, такие как грыжи, трещины или расслоения, при наезде на яму или резком маневре они могут лопнуть. Особенно высок риск разрыва при высокой скорости, что может привести к серьёзным последствиям.

Не стоит экономить на замене шин. Многие водители откладывают покупку новых покрышек, чтобы сэкономить, но это может привести к дополнительным расходам. Изношенные шины увеличивают расход топлива из-за большего сопротивления качению и нагружают подвеску, ускоряя износ её элементов.

В этом году в России выросли цены на сезонный шиномонтаж – в среднем на 15%, на стоимость услуги повлияло повышение зарплат работников автосервисов.

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Источник: «Российская газета»