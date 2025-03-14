В России взлетели цены на шиномонтаж
Эксперт Шпикалов: в России цены на сезонный шиномонтаж выросли на 15%
В России цены на сезонный шиномонтаж за последний год увеличились на 15%, сообщил директор по сервису и запчастям АГ «Авилон» Алексей Шпикалов. Он отметил, что на итоговую стоимость услуги повлияло повышение зарплат работников автосервисов.
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Этой весной сезон смены зимних шин на летние начался раньше, поскольку в некоторых регионах страны установилась плюсовая температура.
По закону переобуваться в России разрешено с 1 марта. Менять покрышки рекомендуется при повышении среднесуточной температуры до +5 градусов и более. Важно отметить, что плюсовая температура должна держаться не только днем, но и ночью.
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Источник: «Газета.Ru»
Фото:АГН «Москва»
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14.03.2025
Фото:АГН «Москва»
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