#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Начинающим водителям не следует торопиться с заменой шин на летние, и вот почему
14 марта
Начинающим водителям не следует торопиться с заменой шин на летние, и вот почему
Эксперт Балабас объяснил, почему автовладельцам...
В Краснодаре до октября ограничат проезд по двум улицам
14 марта
В Краснодаре до октября ограничат проезд по двум улицам
В Прикубанском округе Краснодара с 25 марта...
GAC GS8
14 марта
5 м, АКП Aisin, полный привод: раскрыта цена новой версии популярного кроссовера
Компания GAC представила в России новую версию...

В России взлетели цены на шиномонтаж

Эксперт Шпикалов: в России цены на сезонный шиномонтаж выросли на 15%

В России цены на сезонный шиномонтаж за последний год увеличились на 15%, сообщил директор по сервису и запчастям АГ «Авилон» Алексей Шпикалов. Он отметил, что на итоговую стоимость услуги повлияло повышение зарплат работников автосервисов.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Надежный турбодизель, выносливый автомат, полный привод — так вот ты какая, японская «буханка»!

Этой весной сезон смены зимних шин на летние начался раньше, поскольку в некоторых регионах страны установилась плюсовая температура.

По закону переобуваться в России разрешено с 1 марта. Менять покрышки рекомендуется при повышении среднесуточной температуры до +5 градусов и более. Важно отметить, что плюсовая температура должна держаться не только днем, но и ночью.

Ранее «За рулем» привел топ-10 самых надежных компактных кроссоверов не старше 5 лет.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Газета.Ru»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 6
14.03.2025 
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0