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Эксперт Чистов перечислил три надежных японских...

Три доступных подержанных японских кроссовера, с которыми не будет проблем

Эксперт Чистов перечислил три надежных японских кроссовера до 1,5 млн рублей

Директор по развитию франчайзинговой сети автомобильного маркетплейса Fresh Юрий Чистов перечислил три надежных японских кроссовера с пробегом, стоимость которых не превышает 1,5 млн рублей.

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Toyota RAV4
Toyota RAV4

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Первым он упомянул кроссовер Toyota RAV4 четвертой генерации. Эта модель пользуется большим спросом, поэтому медленно теряет в цене. Двигатель этого авто отличается надежностью, а сам автомобиль неплохо оснащен. 1,5 млн рублей будет стоить бензиновая версия Toyota RAV4. Кузов имеет хорошую антикоррозийную обработку.

Также в бюджете 1,5 млн рублей можно приобрести надежный кроссовер Mazda CX-5 первой генерации. У модели большие ресурсы двигателей и коробок передач. Стоит отметить, что кроссовер оснащен множеством систем активной безопасности.

Mazda CX-5
Mazda CX-5

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Nissan Qashqai первого поколения выделяется надежностью и экономичным обслуживанием. Подвеска этой модели разработана с учетом российских дорог, что делает автомобиль устойчивым к износу и повреждениям, пояснил Чистов.

Ранее «За рулем» сообщал, что в апреле подешевели на 50–600 тыс. рублей два кроссовера и пикап популярного бренда.

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
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Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Toyota | Mazda
Количество просмотров 2
04.04.2025 
Фото:Depositphotos | Toyota | Mazda
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