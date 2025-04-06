Кризис продаж легковушек — всё хуже, чем мы думали

«Автостат»: в марте продажи новых автомобилей упали почти вдвое

Российский авторынок продолжает падение – аналитическое агентство «Автостат» подвело неутешительные итоги продаж новых легковушек в марте, и полученные цифры довольно точно повторяют те, что ранее приводила АЕБ.

За первый весенний месяц российские авторитейлеры передали клиентам 79,8 тыс. новых легковых машин. Это всего на 2,3% выше, чем в феврале, когда было продано около 78 тысяч автомобилей – таким образом, традиционного весеннего роста спроса в этом году действительно не наблюдается.

Но главное, что показанный в марте результат оказался на 45,5% ниже уровня марта прошлого года – тогда покупателями новых легковых автомобилей стали 146,5 тыс. россиян.

Более 65% нынешнего скромного объема приходится на пять марок: лидерство на рынке сохраняет Lada, результат которой в прошлом месяце составил 25,2 тыс. проданных машин, на втором месте китайский Haval (9,8 тысячи шт.), а вместе с ними Топ-5 формируют Chery (8,4 тыс. шт.), Geely (5,1 тыс. шт.) и Changan, продавший в марте 3,8 тыс. новых авто. Что касается первого квартала, то продажи новых легковушек составили 246,9 тыс. машин – на 25,3% меньше, чем годом ранее...

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Источник: Автостат