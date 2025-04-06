#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Aston Martin DBX Straight Six
6 апреля
Недостаточно крутой? Названа причина провала доступной версии премиального кроссовера
Босс Aston Martin объяснил провал кроссовера...
Honda Crider
6 апреля
Новый просторный седан Honda с мотором от Civic привезли в Россию
В России появились в продаже новые седаны Honda...
Новая «тройка» BMW будет очень разнообразной: компания поделилась планами
6 апреля
Новая «тройка» BMW будет очень разнообразной: компания поделилась планами
BMW 3 Series следующего поколения для...

Кризис продаж легковушек — всё хуже, чем мы думали

«Автостат»: в марте продажи новых автомобилей упали почти вдвое

Российский авторынок продолжает падение – аналитическое агентство «Автостат» подвело неутешительные итоги продаж новых легковушек в марте, и полученные цифры довольно точно повторяют те, что ранее приводила АЕБ.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

За первый весенний месяц российские авторитейлеры передали клиентам 79,8 тыс. новых легковых машин. Это всего на 2,3% выше, чем в феврале, когда было продано около 78 тысяч автомобилей – таким образом, традиционного весеннего роста спроса в этом году действительно не наблюдается.

Но главное, что показанный в марте результат оказался на 45,5% ниже уровня марта прошлого года – тогда покупателями новых легковых автомобилей стали 146,5 тыс. россиян.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Более 65% нынешнего скромного объема приходится на пять марок: лидерство на рынке сохраняет Lada, результат которой в прошлом месяце составил 25,2 тыс. проданных машин, на втором месте китайский Haval (9,8 тысячи шт.), а вместе с ними Топ-5 формируют Chery (8,4 тыс. шт.), Geely (5,1 тыс. шт.) и Changan, продавший в марте 3,8 тыс. новых авто. Что касается первого квартала, то продажи новых легковушек составили 246,9 тыс. машин – на 25,3% меньше, чем годом ранее...

Источник: Автостат

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 10
06.04.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0