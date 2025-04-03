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Продажи новых машин в России в марте стали одними из худших за 10 лет

АЕБ: продажи новых легковых автомобилей и LCV в России в марте снизились на 45%

Общие продажи новых легковых и легких коммерческих машин в России в марте текущего года составили 83,1 тыс. штук. Это на 45% меньше, чем в марте 2024 года, информирует Комитет автопроизводителей АЕБ со ссылкой на данные АО «ППК».

В первом квартале текущего года продажи сократились на 26% по сравнению с продажами аналогичного периода 2024 года и составили 254,1 тыс. штук.

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Председатель Комитета автопроизводителей Алексей Калицев сообщил, что за последние десять лет результаты марта в процентном отношении были хуже только в 2022 году (-59%), а I квартала – в 2015 году (-36%).

Продажи обвалились из-за высокой финансовой нагрузки, а также ожидания покупателями вероятного возвращения в Россию ранее ушедших брендов, рассказал Калинцев. Он пояснил, что из-за того, что некоторые граждане отложили покупку новой машины, вырос объем отложенного спроса, что в будущем может привести к росту авторынка.

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Продолжение подобной негативной тенденции может привести к кризису в отрасли, что потребует срочных мер поддержки со стороны государства, сказал Калицев.

Ранее «За рулем» сообщал, что Россию привезли надежный и доступный седан Volkswagen.

Источник: Известия

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 6
03.04.2025 
Фото:Depositphotos
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