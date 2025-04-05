Названы пять значимых недостатков самой популярной модели Toyota
Автомобили японского бренда Toyota славятся своей надежностью, при этом у одной из популярных моделей марки Corolla есть ряд минусов, рассказал автоэксперт Евгений Житнухин.
Так, владельцы жалуются на недостаточную динамику автомобиля. Особенно это касается базовой модификации с двигателем объемом 1,6 литра, пояснил специалист.
С подвеской также не все обстоит идеально. У Toyota Corolla подвеска настроена довольно жестко, что является плюсом при передвижении по хорошей дороге, но на плохом дорожном покрытии эта особенность чревата возникновением вибраций.
Также у данной модели плохая звукоизоляция. В машины слышен шум от дороги и ветра. Четвертый минус – довольно скромный багажник объемом 370 литров. Это меньше, чем у конкурентов в классе.
К тому же интерьер автомобиля выглядит несколько устаревшим, отметил Житнухин.
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Источник: Газета.Ru