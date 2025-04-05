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Названы пять значимых недостатков самой популярной модели Toyota

Эксперт Житнухин перечислил пять серьезных минусов Toyota Corolla

Автомобили японского бренда Toyota славятся своей надежностью, при этом у одной из популярных моделей марки Corolla есть ряд минусов, рассказал автоэксперт Евгений Житнухин.

Так, владельцы жалуются на недостаточную динамику автомобиля. Особенно это касается базовой модификации с двигателем объемом 1,6 литра, пояснил специалист.

Toyota Corolla
Toyota Corolla

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С подвеской также не все обстоит идеально. У Toyota Corolla подвеска настроена довольно жестко, что является плюсом при передвижении по хорошей дороге, но на плохом дорожном покрытии эта особенность чревата возникновением вибраций.

Также у данной модели плохая звукоизоляция. В машины слышен шум от дороги и ветра. Четвертый минус – довольно скромный багажник объемом 370 литров. Это меньше, чем у конкурентов в классе.

Интерьер Toyota Corolla
Интерьер Toyota Corolla

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К тому же интерьер автомобиля выглядит несколько устаревшим, отметил Житнухин.

Ранее «За рулем» сообщал, что Россию привезли надежный и доступный седан Volkswagen.

Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 10
05.04.2025 
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Corolla (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
+16