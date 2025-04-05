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Названы самые доступные автомобили в России: в списке есть иномарки

Топ-10 самых дешевых новых автомобилей в России

Портал «Автоновости дня» составил список из 10 самых доступных новых машин в России. На первом месте седан Lada Granta по цене от 749 000 рублей. Столько стоит начальная версия Standart с 1,6-литровым 90-сильным мотором и 5-ступенчатой МКП.

Lada Granta
Lada Granta

На второй строчке рейтинга самых доступных машин трехдверная Lada Niva Legend. Ее рекомендованная розничная цена составляет 1 млн рублей за начальную комплектацию с 1,7-литровым 83-сильным бензиновым мотором, МКП 5 и постоянным полным приводом.

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Далее следует Lada Niva Travel с начальной ценой 1,3 млн рублей. Под капотом этого авто 1,7-литровый бензиновый мотор мощностью 80 л. с. Среди иномарок самой доступной моделью стал седан BAIC U5 Plus по цене от 1 394 500 рублей с мультимедийной системой и камерой заднего вида.

Цены на Lada Vesta начнется от 1 459 900 рублей, на УАЗ «Хантер» – от 1 510 000 рублей. Кроссовер JAC JS3 стоит от 1 549 000 рублей, Livan X3 Pro – от 1 559 000 рублей, а Changan Alsvin – от 1 600 000 рублей.

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На десятом месте универсал Lada Largus стоимостью 1 660 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что Россию привезли надежный и доступный седан Volkswagen.

Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | АВТОВАЗ
Количество просмотров 2
05.04.2025 
Фото:Depositphotos | АВТОВАЗ
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