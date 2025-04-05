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Как инспекторы ГАИ вычисляют в потоке выпивших водителей
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Как инспекторы ГАИ вычисляют в потоке выпивших водителей
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Как инспекторы ГАИ вычисляют в потоке выпивших водителей

Экс-полицейский назвал признаки, по которым гаишники определяют пьяных водителей

Водителей, которые садятся за руль после того, как выпили спиртное, можно распознать в общем потоке, рассказал заместитель председателя Московского профсоюза полиции Павел Корнеев. Определенное поведение на дороге может указывать на возможное опьянение.

Так, водителя выдаст попытка скрыться в потоке, например, когда машина уходит в крайний левый ряд, прячется за фурой или едет параллельно с крупным транспортом, чтобы ограничить обзор. Но такое поведение, наоборот, привлекает дополнительное внимание инспекторов.

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Хаотичное движение по полосе также может указывать на то, что водитель нетрезв, особенно если он регулярно делает нелогичные корректировки рулём без объективных причин. Это может быть признаком алкогольного или посталкогольного состояния.

Инспекторы также обращают внимание на внешние признаки, указывающие на попытки скрыть следы опьянения. Среди них использование темных очков даже в пасмурную погоду, приоткрытые окна, через которые выветриваются пары спиртного, жевательная резинка.

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Согласно статье 12.8 ч.1 КоАП РФ, за пьяное вождение водителю грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

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Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 4
05.04.2025 
Фото:Depositphotos
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