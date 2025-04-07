Детали кузова не стоит перекрашивать из-за сколов: эксперт раскрыл причину

Эксперт Крюков назвал три причины не перекрашивать детали авто из-за сколов

Директор «Рольф Автогаранта» Алексей Крюков раскрыл причины, почему не стоит перекрашивать детали кузова машины из-за мелких сколов и царапин. Он отметил, что перекраска стоит дорого, занимает много времени и не всегда качественно выполняется.

Правильная покраска предполагает полную разборку элемента, зачистку до металла, нанесение грунта, базы и лака, сушку в камере, полировку и сборку.

Стоимость данной процедуры 10-30 тысяч рублей за деталь. Но даже у хороших мастеров не всегда можно попасть на 100% в оттенок, особенно если машине 2–3 года и краска уже выгорела, пояснил Крюков.

Он также заметил, что перекрашенные элементы хуже защищены от ржавчины и сколов.

Ранее «За рулем» сообщал, что в апреле подешевели два кроссовера и пикап популярного бренда на 50–600 тыс. рублей.

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Источник: Российская газета