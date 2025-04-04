АВТОВАЗ прокомментировал слухи о приостановке работы завода

Компания АВТОВАЗ опровергла сообщения об остановке производства

АВТОВАЗ не планирует останавливать выпуск машин. При этом в мае компания уйдет в плановый двухнедельный единый корпоративный отпуск, в период которого будут проведены модернизация и обслуживание сборочных линий и оборудования.

Так в компании прокомментировали сообщения в СМИ и Telegram-каналах о том, что предприятие якобы скрытно сокращает производство из-за затоваривания и низких продаж, а руководство задумалось о приостановке работы завода в Тольятти.

В компании подчеркнули, что нынешнее состояние АВТОВАЗа позволяет сохранять финансовую стабильность даже при существенных колебаниях спроса. Предприятие полностью выполняет социальные обязательства перед коллективом и продолжает работать над всеми новыми проектами.

Ранее «За рулем» сообщал, что в апреле подешевели два кроссовера и пикап популярного бренда на 50–600 тыс. рублей.

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Источник: «Известия»