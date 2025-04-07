УАЗ Патриот начали собирать на Кубе

На Кубе будут ежегодно собирать 1,5 тысячи внедорожников УАЗ Патриот

В кубинской Гаване прошло торжественное мероприятие, посвященное запуску сборки российских внедорожников УАЗ на заводе EISA. В ходе церемонии первый автомобиль сошел с конвейера предприятия. Напомним, первый тестовый экземпляр был собран в минувшем марте, а впервые о планах по созданию СП на Кубе стало известно еще в декабре прошлого года.

Событие посетил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, проехавший за рулем только что собранного внедорожника УАЗ Патриот. Этапы сборки автомобилей и план реализации проекта вице-премьеру представил коммерческий директор компании «Эхо-экспорт». Он напомнил, что исторически Россия поставляла на Кубу около 300-350 машин в год.

«В 2012 году мы начали проигрывать китайским производителям по рынку, потому что они были более дешевые, объемы упали до 80-120 машин в год. С 2016 года мы стали вести работу, чтобы вернуть прежние объемы», – объяснил Хивинцев.

По его словам, к настоящему моменту мощности предприятия EISA позволяют собирать по шесть автомобилей в день, что дает около 1,5 тысяч машин в год. Топ-менеджер выразил уверенность, что в год на Кубе вполне реально продавать около 350-500 российских внедорожников.

Отечественные автомобили на кубинском заводе собирают из машинокомплектов, поставляющихся из России. Старт продаж собранных на заводе машин запланирован на апрель текущего года, на июль — получение кредитной линии, на сентябрь — выход на проектную мощность. Следующей запущенной на кубинском заводе моделью должен стать УАЗ Пикап.

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Источник: ТАСС