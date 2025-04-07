#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России появится новая марка автомобилей прямо из «сердца Европы»
7 апреля
В России появится новая марка автомобилей прямо из «сердца Европы»
Премьера нового автобренда состоится на...
ФАС проверит закон о локализации такси на предмет дискриминации участников рынка
7 апреля
ФАС проверит закон о локализации такси на предмет дискриминации участников рынка
ТАСС: закон о локализации такси может нарушить...
Молодой российский бренд неожиданно оказался в десятке самых популярных марок в России
7 апреля
Молодой российский бренд неожиданно оказался в десятке самых популярных марок в России
Бренд Solaris вошел в ТОП-10 популярных марок в...

УАЗ Патриот начали собирать на Кубе

На Кубе будут ежегодно собирать 1,5 тысячи внедорожников УАЗ Патриот

В кубинской Гаване прошло торжественное мероприятие, посвященное запуску сборки российских внедорожников УАЗ на заводе EISA. В ходе церемонии первый автомобиль сошел с конвейера предприятия. Напомним, первый тестовый экземпляр был собран в минувшем марте, а впервые о планах по созданию СП на Кубе стало известно еще в декабре прошлого года.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Событие посетил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, проехавший за рулем только что собранного внедорожника УАЗ Патриот. Этапы сборки автомобилей и план реализации проекта вице-премьеру представил коммерческий директор компании «Эхо-экспорт». Он напомнил, что исторически Россия поставляла на Кубу около 300-350 машин в год.

«В 2012 году мы начали проигрывать китайским производителям по рынку, потому что они были более дешевые, объемы упали до 80-120 машин в год. С 2016 года мы стали вести работу, чтобы вернуть прежние объемы», – объяснил Хивинцев.

По его словам, к настоящему моменту мощности предприятия EISA позволяют собирать по шесть автомобилей в день, что дает около 1,5 тысяч машин в год. Топ-менеджер выразил уверенность, что в год на Кубе вполне реально продавать около 350-500 российских внедорожников.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Отечественные автомобили на кубинском заводе собирают из машинокомплектов, поставляющихся из России. Старт продаж собранных на заводе машин запланирован на апрель текущего года, на июль — получение кредитной линии, на сентябрь — выход на проектную мощность. Следующей запущенной на кубинском заводе моделью должен стать УАЗ Пикап.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ТАСС

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Фото:Анастасия Шинкеева/ТАСС
Количество просмотров 13
07.04.2025 
Фото:Анастасия Шинкеева/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о УАЗ Patriot (453)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Patriot  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Комментарий:
Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).
+10