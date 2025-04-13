Эти машины с пробегом набирают популярность у россиян

В марте рынок авто пробегом впервые за несколько месяцев показал рост

Интересная тенденция, поначалу замеченная в Москве, фиксируется на рынке авто с пробегом. В марте рынок подержанных автомобилей впервые за долгое время продемонстрировал рост по сравнению с предыдущим месяцем. В прошлый раз позитивная динамика продаж бэушек фиксировалась аж в ноябре прошлого года. После этого продажи шли исключительно по убывающей.

И вот, в первый весенний месяц продажи поднялись на 12% относительно февраля. Впрочем, о долгосрочной перспективе говорить пока рано: если сравнивать с мартом прошлого года, то нынешний результат слабее – минус 13%. В абсолютном выражении вторичный авторынок уменьшился с 543 237 до 470 961 единицы техники.

В марте абсолютно все бренды показали отрицательную динамику относительно прошлого года. Прибавили только отдельные модели: например, Гранта сохранила лидерство с 12 621 проданным автомобилем, что на 9% больше, чем годом ранее. Еще один (и последний!) пример из мартовских б/у бестселлеров – это Веста, занявшая девятую строчку.

С другой стороны, если взять более крупный период, то тут ситуация выглядит менее печально: сравнивая продажи за первый квартал 2025 и 2024 годов, видим падение всего на 3% (продано 1 329 703 машины вместо 1 373 562 единиц), что по нынешним временам в качестве негативного момента почти не воспринимается.

И да, тут тоже есть один-единственный бренд, который показал позитивную динамику. Конечно же, по результатам продаж в первом квартале это снова Лада. По отношению к прошлому году прибавила и марка в целом, и отдельные модели: подержанные машины только трех моделей из топ-10 стали продаваться лучше, чем год назад – это Гранта, Веста и Нива...

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Источник: Автостат Инфо