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Toyota Corolla Cross 2027 года будет выглядеть как электромобиль

Новая Toyota Corolla Cross 2027 года получит дизайн с элементами электромобиля

Ожидается, что новое поколение Toyota Corolla Cross 2027 года получит дизайн, который будет сочетать элементы электромобиля, но при этом сохранять знакомую для модели практичность и экономичность.

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Новая Toyota Corolla Cross 2027 года
Новая Toyota Corolla Cross 2027 года

Хотя официальные подробности о модернизации пока не раскрыты, уже появляются первые рендеры, которые представляют возможный облик автомобиля. Так, цифровой художник Теофилус Чин (он же Theottle) уже сделал попытку заполнить пробелы и нарисовал предположительные визуализации новой Corolla Cross, носящую последние дизайнерские решения бренда, во многом заимствуя идеи у Urban Cruiser EV, меньшего электрического внедорожника, который предвосхитил некоторые из новых дизайнерских решений Toyota.

Автомобиль, вероятно, останется на платформе TNGA-C, которую будут постепенно модернизировать для повышения эффективности и комфорта.

Новая Toyota Corolla Cross 2027 года
Новая Toyota Corolla Cross 2027 года

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Паркетник получит более тонкие светодиодные фары и избавится от традиционной решетки радиатора, а также полиучит элементы, заимствованные от других моделей бренда. Ожидается, что задняя часть останется практичной и функциональной, сохранив квадратную форму.

Внутреннее пространство Toyota Corolla Cross 2027 года будет модернизировано с акцентом на цифровизацию и подключенность. Модель получит более крупные экраны и новые системы управления, которые будут соответствовать современным тенденциям в автомобилестроении.

Силовые агрегаты также претерпят изменения. Toyota разрабатывает новый 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель, который может быть представлен в нескольких вариантах: турбированном, гибридном и подключаемом гибридном. Это позволит сделать более экономичные версии и повысить производительность без необходимости кардинальных изменений в конструкции.

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С момента дебюта в 2020 году Corolla Cross заняла важное место в линейке Toyota, заполнив нишу между более компактным C-HR и более крупным RAV4.

Ожидается, что новое поколение Corolla Cross представят в 2027 году, таким образом, завершится семилетний жизненный цикл текущей модели.

Источник, фото: Carscoops

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Алексеева Елена
Фото:Toyota
Количество просмотров 20
08.04.2025 
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Corolla (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
+18