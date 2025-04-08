Toyota Corolla Cross 2027 года будет выглядеть как электромобиль

Новая Toyota Corolla Cross 2027 года получит дизайн с элементами электромобиля

Ожидается, что новое поколение Toyota Corolla Cross 2027 года получит дизайн, который будет сочетать элементы электромобиля, но при этом сохранять знакомую для модели практичность и экономичность.

Новая Toyota Corolla Cross 2027 года

Хотя официальные подробности о модернизации пока не раскрыты, уже появляются первые рендеры, которые представляют возможный облик автомобиля. Так, цифровой художник Теофилус Чин (он же Theottle) уже сделал попытку заполнить пробелы и нарисовал предположительные визуализации новой Corolla Cross, носящую последние дизайнерские решения бренда, во многом заимствуя идеи у Urban Cruiser EV, меньшего электрического внедорожника, который предвосхитил некоторые из новых дизайнерских решений Toyota.

Автомобиль, вероятно, останется на платформе TNGA-C, которую будут постепенно модернизировать для повышения эффективности и комфорта.

Новая Toyota Corolla Cross 2027 года

Паркетник получит более тонкие светодиодные фары и избавится от традиционной решетки радиатора, а также полиучит элементы, заимствованные от других моделей бренда. Ожидается, что задняя часть останется практичной и функциональной, сохранив квадратную форму.

Внутреннее пространство Toyota Corolla Cross 2027 года будет модернизировано с акцентом на цифровизацию и подключенность. Модель получит более крупные экраны и новые системы управления, которые будут соответствовать современным тенденциям в автомобилестроении.

Силовые агрегаты также претерпят изменения. Toyota разрабатывает новый 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель, который может быть представлен в нескольких вариантах: турбированном, гибридном и подключаемом гибридном. Это позволит сделать более экономичные версии и повысить производительность без необходимости кардинальных изменений в конструкции.

С момента дебюта в 2020 году Corolla Cross заняла важное место в линейке Toyota, заполнив нишу между более компактным C-HR и более крупным RAV4.

Ожидается, что новое поколение Corolla Cross представят в 2027 году, таким образом, завершится семилетний жизненный цикл текущей модели.

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Источник, фото: Carscoops