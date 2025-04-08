Toyota Corolla Cross 2027 года будет выглядеть как электромобиль
Ожидается, что новое поколение Toyota Corolla Cross 2027 года получит дизайн, который будет сочетать элементы электромобиля, но при этом сохранять знакомую для модели практичность и экономичность.
Хотя официальные подробности о модернизации пока не раскрыты, уже появляются первые рендеры, которые представляют возможный облик автомобиля. Так, цифровой художник Теофилус Чин (он же Theottle) уже сделал попытку заполнить пробелы и нарисовал предположительные визуализации новой Corolla Cross, носящую последние дизайнерские решения бренда, во многом заимствуя идеи у Urban Cruiser EV, меньшего электрического внедорожника, который предвосхитил некоторые из новых дизайнерских решений Toyota.
Автомобиль, вероятно, останется на платформе TNGA-C, которую будут постепенно модернизировать для повышения эффективности и комфорта.
Паркетник получит более тонкие светодиодные фары и избавится от традиционной решетки радиатора, а также полиучит элементы, заимствованные от других моделей бренда. Ожидается, что задняя часть останется практичной и функциональной, сохранив квадратную форму.
Внутреннее пространство Toyota Corolla Cross 2027 года будет модернизировано с акцентом на цифровизацию и подключенность. Модель получит более крупные экраны и новые системы управления, которые будут соответствовать современным тенденциям в автомобилестроении.
Силовые агрегаты также претерпят изменения. Toyota разрабатывает новый 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель, который может быть представлен в нескольких вариантах: турбированном, гибридном и подключаемом гибридном. Это позволит сделать более экономичные версии и повысить производительность без необходимости кардинальных изменений в конструкции.
С момента дебюта в 2020 году Corolla Cross заняла важное место в линейке Toyota, заполнив нишу между более компактным C-HR и более крупным RAV4.
Ожидается, что новое поколение Corolla Cross представят в 2027 году, таким образом, завершится семилетний жизненный цикл текущей модели.
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Источник, фото: Carscoops