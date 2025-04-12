Lada Niva Sport начала продаваться — а есть ли спрос?

Дилер Lada в Санкт-Петербурге рассказал о спросе на внедорожник Lada Niva Sport

Ровно неделю назад АВТОВАЗ официально открыл продажи внедорожника Lada Niva Sport со 122-сильным мотором. В начале рабочей недели появились первые сообщения о продажах: в частности, первые два экземпляра спортивной модификации Niva Legend передали покупателям в Санкт-Петербурге. Представитель дилерского центра рассказал, как клиенты оценивают новинку АВТОВАЗа.

«К моменту старта продаж автомобиля мы получили уже более десяти предзаказов. С одной стороны, Lada Niva Sport интересна любителям спортивной линейки бренда. С другой, мы ожидаем, что внедорожник будут приобретать владельцы классических автомобилей Niva, которым необходим новый уровень динамики. По нашему прогнозу, в линейке Lada Sport новая модель может занять около 20% продаж, — отметил генеральный директор АО «Питер-Лада» Александр Ефимов.

Добавим, что в упомянутую линейку Lada Sport, помимо Нивы Спорт, сейчас входят седан и универсал Vesta Sportline с элементами спортивного стайлинга и перенастроенной подвеской, аналогичные седан и лифтбек Granta Sportline, более мощная Granta Sport (именно она поделилась с Нивой Спорт двигателем), а скоро ряд дополнится флагманской Вестой Спорт.

Ранее «За рулем» назвал ключевые отличия внедорожника Niva Sport от основной модели Niva Legend. Спортивная модификация создана на базе комплектации Lux, различия по цене между «просто люксом» и спортивным исполнением – 1,144 млн рублей против 1,7 млн рублей. Цветовая гамма пока повторяет основную линейку (но будет и собственный спортивный колер), первые две проданные в Питере машины были к черной и коричневой. Упомянутый дилер стал одним из первых, где представлена спортивная Нива.