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Lada Niva Sport начала продаваться — а есть ли спрос?
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Lada Niva Sport начала продаваться — а есть ли спрос?
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Lada Niva Sport начала продаваться — а есть ли спрос?

Дилер Lada в Санкт-Петербурге рассказал о спросе на внедорожник Lada Niva Sport

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Ровно неделю назад АВТОВАЗ официально открыл продажи внедорожника Lada Niva Sport со 122-сильным мотором. В начале рабочей недели появились первые сообщения о продажах: в частности, первые два экземпляра спортивной модификации Niva Legend передали покупателям в Санкт-Петербурге. Представитель дилерского центра рассказал, как клиенты оценивают новинку АВТОВАЗа.

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«К моменту старта продаж автомобиля мы получили уже более десяти предзаказов. С одной стороны, Lada Niva Sport интересна любителям спортивной линейки бренда. С другой, мы ожидаем, что внедорожник будут приобретать владельцы классических автомобилей Niva, которым необходим новый уровень динамики. По нашему прогнозу, в линейке Lada Sport новая модель может занять около 20% продаж, — отметил генеральный директор АО «Питер-Лада» Александр Ефимов.

Добавим, что в упомянутую линейку Lada Sport, помимо Нивы Спорт, сейчас входят седан и универсал Vesta Sportline с элементами спортивного стайлинга и перенастроенной подвеской, аналогичные седан и лифтбек Granta Sportline, более мощная Granta Sport (именно она поделилась с Нивой Спорт двигателем), а скоро ряд дополнится флагманской Вестой Спорт.

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Ранее «За рулем» назвал ключевые отличия внедорожника Niva Sport от основной модели Niva Legend. Спортивная модификация создана на базе комплектации Lux, различия по цене между «просто люксом» и спортивным исполнением – 1,144 млн рублей против 1,7 млн рублей. Цветовая гамма пока повторяет основную линейку (но будет и собственный спортивный колер), первые две проданные в Питере машины были к черной и коричневой. Упомянутый дилер стал одним из первых, где представлена спортивная Нива.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 6
12.04.2025 
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+66