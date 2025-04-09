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Актер Ефремов вышел из заключения

Михаил Ефремов освободился из колонии в Белгородской области

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Решение суда о досрочном освобождении актера Михаила Ефремова вступает в силу 9 февраля. Ходатайство защитника артиста об освобождении подзащитного по УДО было удовлетворено Алексеевским районным судом Белгородской области 24 марта. Как сообщил адвокат Юрий Падалко, Ефремов уже отбыл по месту регистрации – в Москву.

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Ефремов был осужден за смертельное ДТП, совершенное 8 июня 2020 года, когда, будучи в состоянии опьянения, он за рулем внедорожника Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон Lada. Находившийся за рулем курьер Сергей Захаров вскоре скончался в больнице.

Актер находился в колонии с 18 октября 2020-го и провел в заключении около 4,5 года из назначенного ему срока в 7,5 лет. На суде в 2020-м Ефремов признал вину и раскаялся в содеянном. В 2021 году он просил снизить срок в связи со слабым здоровьем, но суд просьбу не удовлетворил. По словам адвоката, у 61-летнего актера диагностирована ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), и после освобождения он в первую очередь займется здоровьем.

Актер Михаил Ефремов во время слушания по УДО, март 2025 года
Актер Михаил Ефремов во время слушания по УДО, март 2025 года

По решению суда, Михаил Ефремов должен раз в месяц являться на учет в контролирующий орган и не менять постоянного места жительства. В случае нарушения общественного порядка или уклонения от исполнения возложенных обязанностей УДО могут отменить.

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Также приговор суда предусматривает лишение Ефремова водительского удостоверения на срок 3 года. На слушаниях об УДО в марте 2025 года Ефремов заявил, что больше не будет пить и никогда не сядет за руль... Досрочное освобождение актера вызвало бурное обсуждение в соцсетях – мнения слышатся зачастую полярные. А как считаете вы?

Источник: РИА Новости

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Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
09.04.2025 
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
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