Актер Ефремов вышел из заключения

Михаил Ефремов освободился из колонии в Белгородской области

Решение суда о досрочном освобождении актера Михаила Ефремова вступает в силу 9 февраля. Ходатайство защитника артиста об освобождении подзащитного по УДО было удовлетворено Алексеевским районным судом Белгородской области 24 марта. Как сообщил адвокат Юрий Падалко, Ефремов уже отбыл по месту регистрации – в Москву.

Ефремов был осужден за смертельное ДТП, совершенное 8 июня 2020 года, когда, будучи в состоянии опьянения, он за рулем внедорожника Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон Lada. Находившийся за рулем курьер Сергей Захаров вскоре скончался в больнице.

Актер находился в колонии с 18 октября 2020-го и провел в заключении около 4,5 года из назначенного ему срока в 7,5 лет. На суде в 2020-м Ефремов признал вину и раскаялся в содеянном. В 2021 году он просил снизить срок в связи со слабым здоровьем, но суд просьбу не удовлетворил. По словам адвоката, у 61-летнего актера диагностирована ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), и после освобождения он в первую очередь займется здоровьем.

Актер Михаил Ефремов во время слушания по УДО, март 2025 года

По решению суда, Михаил Ефремов должен раз в месяц являться на учет в контролирующий орган и не менять постоянного места жительства. В случае нарушения общественного порядка или уклонения от исполнения возложенных обязанностей УДО могут отменить.

Также приговор суда предусматривает лишение Ефремова водительского удостоверения на срок 3 года. На слушаниях об УДО в марте 2025 года Ефремов заявил, что больше не будет пить и никогда не сядет за руль... Досрочное освобождение актера вызвало бурное обсуждение в соцсетях – мнения слышатся зачастую полярные. А как считаете вы?

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Источник: РИА Новости