Продажи автомобилей УАЗ обвалились
В России продажи автомобилей УАЗ снизились на 34%
В первом квартале текущего года в России продали 4,9 тыс. новых автомобилей УАЗ, что на 34% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Больше всего за указанный период было реализовано коммерческих машин семейства СГР (2148 штук). Это на 33% меньше, чем было продано в 1-м квартале 2024 года.
Продажи внедорожника УАЗ Патриот составили 1179 штук (-40%).
Далее следуют легкий грузовик Профи (813 штук.; -31%) и Пикап (681 штук.; -32%), а замыкает пятерку лидеров внедорожник Хантер (78 шт.; -38%).
Ранее «За рулем» сообщал, что новый просторный седан Honda с мотором от Civic привезли в Россию.
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Источник: «Автостат»
Фото:Размик Закарян/URA.RU/ТАСС
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10.04.2025
Фото:Размик Закарян/URA.RU/ТАСС
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