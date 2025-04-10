Продажи автомобилей УАЗ обвалились

В России продажи автомобилей УАЗ снизились на 34%

В первом квартале текущего года в России продали 4,9 тыс. новых автомобилей УАЗ, что на 34% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Больше всего за указанный период было реализовано коммерческих машин семейства СГР (2148 штук). Это на 33% меньше, чем было продано в 1-м квартале 2024 года.

Продажи внедорожника УАЗ Патриот составили 1179 штук (-40%).

Далее следуют легкий грузовик Профи (813 штук.; -31%) и Пикап (681 штук.; -32%), а замыкает пятерку лидеров внедорожник Хантер (78 шт.; -38%).

Ранее «За рулем» сообщал, что новый просторный седан Honda с мотором от Civic привезли в Россию.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: «Автостат»