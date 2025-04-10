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Популярный кроссовер российской сборки получит новый двигатель: что будет с ценой

Кроссовер Jaecoo J7 российской сборки получит новый мотор и может подешеветь

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Кроссовер Jaecoo J7 российской сборки получит второй силовой агрегат с 1,5-литровым турбированным мотором, что может снизить стоимость автомобиля. Об этом пишут «Китайские автомобили» со ссылкой на собственный источник, знакомый с процессом сертификации модели.

Уточняется, что на данную модификацию уже получена декларация ЕАЭС. Производителем указан бывший завод General Motors в Санкт-Петербурге, который спустя несколько лет простоя должен вернуться к работе до конца 2025 года.

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Точные характеристики новой силовой установки пока неизвестны, однако с высокой вероятностью можно предположить, что это будет часто встречающаяся среди моделей Chery связка из 1,5-литрового турбомотора мощностью 147 л. с. и 6-ступенчатого робота.

Сейчас Jaecoo J7 поставляют в РФ из Китая, также модель выпускают на мощностях «Автомобильного завода АГР». Кроссовер оснащается 150- либо 186-сильным мотором объемом 1,6 литра в паре с 7-ступенчатым роботом, привод может быть как передний, так и полный. Цены варьируются от 2,4 млн до 3,33 млн рублей.

Jaecoo J7
Jaecoo J7

Ранее «За рулем» сообщал, что новый просторный седан Honda с мотором от Civic привезли в Россию.

Источник: «Китайские автомобили»

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Ушакова Ирина
Фото:Jaecoo
Количество просмотров 9
10.04.2025 
Фото:Jaecoo
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