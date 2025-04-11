В Россию привезли вместительный и практичный японский кроссовер: недорого

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В Россию продолжают поставлять из Китая по альтернативным каналам доступный японский кроссовер Honda Vezel, его стоимость сейчас начинается от 1 750 000 рублей.

За такую сумму новый Honda Vezel с левым рулем можно заказать в мультибрендовом автосалоне в Приморье. У данного автомобиля есть электронный стояночный тормоз, мультимедиа с большим сенсором, мультируль, салон из экокожи.

Honda Vezel
Honda Vezel

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Фирма из Владивостока готова привезти под заказ праворульную версию кроссовера за 1 900 000 рублей, а в Кемерово леворульный вариант с учетом пошлин, утильсбора, логистики и оформления документов стоит 2 058 000 рублей. Также автомобили доступны для заказа во многих других городах России.

Большинство Honda Vezel оснащены 1,5-литровым бензиновым атмосферником мощностью 124 л.с., вариатором. Привод передний. Исключением стала гибридная версия за 2 850 000 рублей из Владивостока, где 1,5-литровый двигатель мощностью 106 л.с. дополнен электромотором на 130 л.с.

Интерьер Honda Vezel
Интерьер Honda Vezel

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Из наличия Honda Vezel дешевле всего тоже продают во Владивостоке: за 2 470 000 рублей. В Уссурийске такой автомобиль стоит 2 900 000 рублей, в Тюмени – 3 350 000 рублей. Дороже всего он обойдется у официального дилера Honda в Москве: цена без учета скидок начинается от 4 490 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый просторный седан Honda с мотором от Civic привезли в Россию.

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Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Honda
Количество просмотров 16
11.04.2025 
Фото:Honda
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