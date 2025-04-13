Не покупайте авто за бесценок: новая схема мошенничества «банковский конфискат»

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Недобросовестные автосалоны разработали новую мошенническую схему. Они предлагают купить иномарки, якобы изъятые в рамках «банковского конфиската», по бросовым ценам.

Юрист Лев Воропаев отмечает, что в сети регулярно появляются объявления о продаже авто по заниженной цене. Теперь для привлечения людей мошенники начали добавлять к объявлению фразу «банковский конфискат».

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Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько отмечает, что недобросовестным продавцам важно завлечь потенциальных клиентов в автосалон. Там им заявляют, что нужная машина уже продана, но есть другая, чуть дороже, и ее можно выгодно купить в кредит, заставляя тем самым подписать фиктивные бумаги и липовые договора. В этот момент людей психологически обрабатывают, чтобы усыпить их бдительность и заставить взять кредит, попутно внеся первоначальный взнос. Самое важное в договоре будет указано мелким шрифтом, отмечают эксперты.

Полиция не поможет жертвам обмана, так как выявить мошеннические действия автосалонов очень трудно, ведь все бумаги человек подписал добровольно, а рекламные объявления могут быть просто маркетинговым ходом.

По словам Воропаева, главный признак обмана это низкая цена автомобиля. Если человек все же посетил автосалон, то при малейшем подозрении в обмане нужно как можно скорее уйти, советует юрист.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый просторный седан Honda с мотором от Civic привезли в Россию.

Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 13
13.04.2025 
Фото:Depositphotos
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