Вертолет разбился из-за пингвина! Все живы, но как это возможно?

Причиной январского крушения вертолета в ЮАР стал пингвин в коробке

Управление гражданской авиации ЮАР завершило расследование по поводу произошедшего 19 января крушения вертолета Robinson R44 Raven II на острове Берд (буквально – «Птичий остров») в Восточно-Капской провинции. Выяснилось, что причиной аварии стал находившийся в летательном аппарате пингвин. В отчете говорится, что пингвин опасную ситуацию создала коробка с пингвином, стоявшая на коленях пассажира и соскользнувшая на панель управления.

По всей вероятности, довольно весомая коробка, потерявшая равновесие из-за сиюминутной турбулентности, ударила по штурвалу. Сообщается, что пилот не смог выровнять воздушное судно, и оно рухнуло на землю с высоты около 15 метров.

Лопасти винта ударились о поверхность земли, а затем, ломаясь, изрядно помяли корпус самого вертолета. Когда смотришь на такое в кино, отлично понимаешь заранее, что обычно ничем хорошим подобные инциденты не заканчиваются. Но тут, на счастье, вышло иначе: все, включая пингвина, остались живы!

Как коробка с ним вообще оказалась в вертолете? Дело в том, что пингвина везли на родину (помните, «Птичий остров») ученые, которые наблюдают за местной фауной. Остров является заповедником, в котором обитают и размножаются морские котики, а также многие виды морских птиц – капские олуши, бакланы и... да-да, пингвины. Надеемся, в следующий раз ученые и летный персонал подумают над специальным контейнером для перевозки и хорошо его закрепят!

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Источник: Jalopnik