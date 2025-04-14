Mercedes-Benz перестанет выпускать две модели
Компания Mercedes-Benz заявила о прекращении сборки фургонов Citan и T-Class
Автопроизводитель Mercedes-Benz прекратит производство двух моделей. Это компактные коммерческие автомобили Citan и T-Class.
Это решение связано с желанием бренда сосредоточиться на среднеразмерных и крупных фургонах, а также с оптимизацией модельного ряда.
Citan представляет собой небольшой фургон для коммерческого использования, а T-Class – это его версия с прицелом на частное использование. Оба автомобиля перестанут собирать к середине 2026 года, как и их электрические версии.
Mercedes-Benz T-Class
Mercedes-Benz Citan
Ранее «За рулем» сообщал, что надежный японский полноприводный внедорожник привезли в Россию.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Reuters
Фото:Unsplash | Mercedes-Benz
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14.04.2025
Фото:Unsplash | Mercedes-Benz
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Отзывы о Mercedes-Benz Citan (1)
— Отличный автомобиль, полный восторг.
Mercedes-Benz Citan 2014/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Просторный,экономичный...Комфортный...
Недостатки:
Не найдено...
Комментарий:
Владею с 2015 года ..И ни на что не хочу менять..Покупал в комплекте с Чипом от фирмы "ДТЕ системс"..Расход в городе 5,7...По трассе ещё меньше...Мотор дизель 110 лошадок ..плюс чип добавил..20 % мощности.По скорости.и минус 20 % процентов расход топлива.на 1200 км бака реально хватает !!.На трассе редко кому уступаю...210 км в час ..разгонял...Ни в каком другом авто сидеть не могу после него -Тесно !!! Включая внедорожники от Мерседеса...В "Берлинго" очень заужено лобовое стекло...Обзор ужасный после "Ситана"..Да и за рулём тесно очень !!! Салон очень тихий..даже по сравнению с "Канго"..Специально сравнивал перед покупкой...В "Ренаульт Канго" едешь как в консервной банке !!!! Скачет как козлик на кочках..Тормоза ужасные..Какая то детскость во всём...Аудио системой очень доволен...Динамики очень достойно звучат..Замена масла раз в 40000 т. км Ремня в 270000 т.км..За 32 т.км поменял только лампочку в заднем поворотнике... Задние сиденья никуда не снимаються...Они просто уходят в полик...
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