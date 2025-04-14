Mercedes-Benz перестанет выпускать две модели

Компания Mercedes-Benz заявила о прекращении сборки фургонов Citan и T-Class

Автопроизводитель Mercedes-Benz прекратит производство двух моделей. Это компактные коммерческие автомобили Citan и T-Class.

Это решение связано с желанием бренда сосредоточиться на среднеразмерных и крупных фургонах, а также с оптимизацией модельного ряда.

Citan представляет собой небольшой фургон для коммерческого использования, а T-Class – это его версия с прицелом на частное использование. Оба автомобиля перестанут собирать к середине 2026 года, как и их электрические версии.

​​​​​​​Mercedes-Benz T-Class Mercedes-Benz Citan

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Источник: Reuters