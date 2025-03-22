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Mercedes-Benz начинает использовать роботов-рабочих на своих заводах

Роботы Apollo начали проходить обучение для работы на предприятиях Mercedes-Benz

В американской прессе новых роботов Apollo противопоставляют андроидам Optimus от Tesla, причем в уничижительном ключе для последних, особенно после публикаций фото и видео тесловского робота с Ким Кардашьян. Источник пишет: «пока безработный робот Tesla тратит время на Кардашьян, трудолюбивый робот Mercedes-Benz работает на заводе». Не разделяя этот едкий тон, заметим, что Apollo, похоже, на самом деле немного опережает собрата по имени Optimus.

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По последним официальным данным, робот Tesla Optimus должен поступить в свободную продажу по цене 20-30 тысяч долларов в 2026-2027 годах – раньше сроки назывались другие. При этом его конкурент уже сейчас полноценно функционирует – пусть и не в частном владении, но в рамках большой производственной компании. Сообщается, что роботы-гуманоиды Apollo работают в кампусе Berlin-Marienfelde Digital Factory, принадлежащем Mercedes-Benz.

Эти машины – продукт американской компания Apptronik, для которой разработка человекоподобных роботов является основным профилем. При этом Mercedes-Benz, помимо покупки самих андроидов, еще и вложил в эту компанию несколько миллионов евро, пишет источник.

По планам немецкого автопроизводителя, андроиды не заменят людей на заводах в ближайшее время. Их основная работа сейчас – доставка компонентов на производственную линию и передача их рабочим, которые осуществляют сборку и контроль.

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Но в будущем роботы обретут и более продвинутые навыки, чтобы выполнять задачи посложнее. В пресс-службе Mercedes заявляют, что производитель «использует процессы удаленного управления и дополненную реальность», чтобы люди на конвейере могли обучить ИИ роботов действиям, которые сейчас являются человеческим трудом... Как вам кажется, это тревожный звоночек от Скайнет? Или, напротив – «позабыты хлопоты, остановлен бег»?

Источник: Jalopnik

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 5
22.03.2025 
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