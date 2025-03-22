Mercedes-Benz начинает использовать роботов-рабочих на своих заводах

Роботы Apollo начали проходить обучение для работы на предприятиях Mercedes-Benz

В американской прессе новых роботов Apollo противопоставляют андроидам Optimus от Tesla, причем в уничижительном ключе для последних, особенно после публикаций фото и видео тесловского робота с Ким Кардашьян. Источник пишет: «пока безработный робот Tesla тратит время на Кардашьян, трудолюбивый робот Mercedes-Benz работает на заводе». Не разделяя этот едкий тон, заметим, что Apollo, похоже, на самом деле немного опережает собрата по имени Optimus.

По последним официальным данным, робот Tesla Optimus должен поступить в свободную продажу по цене 20-30 тысяч долларов в 2026-2027 годах – раньше сроки назывались другие. При этом его конкурент уже сейчас полноценно функционирует – пусть и не в частном владении, но в рамках большой производственной компании. Сообщается, что роботы-гуманоиды Apollo работают в кампусе Berlin-Marienfelde Digital Factory, принадлежащем Mercedes-Benz.

Эти машины – продукт американской компания Apptronik, для которой разработка человекоподобных роботов является основным профилем. При этом Mercedes-Benz, помимо покупки самих андроидов, еще и вложил в эту компанию несколько миллионов евро, пишет источник.

По планам немецкого автопроизводителя, андроиды не заменят людей на заводах в ближайшее время. Их основная работа сейчас – доставка компонентов на производственную линию и передача их рабочим, которые осуществляют сборку и контроль.

Но в будущем роботы обретут и более продвинутые навыки, чтобы выполнять задачи посложнее. В пресс-службе Mercedes заявляют, что производитель «использует процессы удаленного управления и дополненную реальность», чтобы люди на конвейере могли обучить ИИ роботов действиям, которые сейчас являются человеческим трудом... Как вам кажется, это тревожный звоночек от Скайнет? Или, напротив – «позабыты хлопоты, остановлен бег»?

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Источник: Jalopnik